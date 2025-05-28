Происшествия

Великолучанина посадят на 3,5 года за попытку убийства двух собутыльников

Прокуратура города Великие Луки в Великолукском городском суде поддержала обвинение в отношении 70-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровья с применением предмета, использованного в качестве оружия в отношении двух лиц), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Великие Луки.

Суд установил, что в декабре 2024 местный житель распивал спиртное с сожительницей и другом.

В процессе произошел конфликт, в ходе которого мужчина взял нож, женщина попыталась успокоить сожителя, но мужчина нанес ей ножевое проникающее ранение в грудную клетку, а другу, который попытался защитить женщину, мужчина нанес 3 проникающих ножевых ранения в область груди и живота, что повлекло в последствии удаление селезенки потерпевшего. Тем самым мужчина причинил тяжкий опасный для жизни вред здоровью обоим потерпевшим.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.