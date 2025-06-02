Происшествия

Двухэтажное строение горело на Октябрьском проспекте в Великих Луках

Двухэтажное неэксплуатируемое строение горело на Октябрьском проспекте в Великих Луках 1 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Информация о возгорании на первом этаже строения поступила в 21:19. Причина, предположительно, – неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС России и две единицы техники.

А в 17:11 в этот день поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в деревне Городок Дедовического района. В хозяйственной постройке огонь повредил помещение предбанника. Причиной, по предварительной информации, стал аварийный режим работы электросети в хозяйственной постройке. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Также в 17:11 произошло возгорание бесхозного строения на улице Набережная в деревне Максимово Великолукского района. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. На месте работали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.

Вечером, в 19:09, в МЧС сообщили о возгорании нежилого дома в деревне Мошенино Невельского муниципального округа. Предположительная причина – занесение постороннего источника огня. Спасены две хозяйственные постройки. Возгорание ликвидировали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.