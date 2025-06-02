Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении трех жителей Гдовского района за производство наркотиков

По оперативным материалам УФСБ России по Псковской области и УМВД России по Псковской области следственным управлением УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении трех граждан Российской Федерации, которые подозреваются в незаконном производстве наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото и видео: УФСБ России по Псковской области

Установлено, что фигуранты в апреле 2025 года в одной из деревень Гдовского района организовали производство наркотиков. В жилом доме и в автомобиле злоумышленников были найдены метадон и его промежуточный продукт. Всего из незаконного оборота изъято более 18 килограммов запрещенных веществ.

Расследование уголовного дела продолжается.