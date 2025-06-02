Происшествия

Пенсионеры и студенты в Псковской области стали жертвами мошенников

Злоумышленники обманным путем завладели сбережениями ряда жителей Пскова и Великих Лук на общую сумму около двух миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, нескольким псковичам и великолучанам звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных служб, ведомств. И под выдуманными предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов, перевода денежных средств, а также предоставления дополнительного заработка в Сети эти «доброжелатели» ввели своих собеседников в заблуждение, после чего завладели их сбережениями на сумму около двух миллионов рублей.

Потерпевшие, среди которых были, в том числе, пенсионеры и студенты, обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование.