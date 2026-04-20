Систему оповещения установят в куньинской школе после вмешательства прокуратуры

Одна из школ Куньинского муниципального округа установит систему оповещения и управления эвакуацией после вмешательства прокуратуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Куньинского округа.

Прокуратура выявила нарушение требований законодательства о противодействии терроризму.

«В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения Российской Федерации, объекты, отнесенные к четвертой категории опасности, оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных находящихся на объекте лиц о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации», - рассказали в прокуратуре.

Установлено, что в одной из школ округа указанное требование не выполнено.

Прокуратура внесла в адрес директора представление об устранении выявленного нарушения, а позже, в связи с неисполнением требований, обратилась в суд с исковым заявлением об обязании оборудовать школу этой системой.

Великолукский суд исковые требования удовлетворил. Устранение нарушения поставлено прокурором района на контроль.