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Уроженца Псковской области подозревают в убийстве девушки в Петербурге

Московский райсуд Санкт-Петербурга арестовал 27-летнего уроженца Псковской области Аркадия Морозова, обвиняемого в убийстве своей 18-летней девушки в квартире дома 1, корп. 2 на Пулковской улице.

Фото: ГСУ СК по Петербургу / Прокуратура Петербурга

Как стало известно 6 июня, следователям фигурант рассказал, что незадолго до трагедии девушка вела себя отстраненно, не помогало ситуации и наличие у него долгов на миллион рублей.

Фигурант родился в Псковской области в 1998 году, мать умерла, когда ему было три года. Отец скончался в 2022-м из-за проблем с сердцем. Из родственников у него осталась двоюродная сестра. В школе учился на тройки, агротехнический колледж не смог закончить из-за плохой успеваемости, отучился на пекаря, отслужил в армии и переехал в Петербург.

По словам обвиняемого, он познакомился с погибшей в ноябре 2024 года, когда оба работали в одной из сетей пекарен. Вскоре они начали жить вместе — сначала в квартире девушки вместе с ее матерью, затем женщина позволила ребятам съехаться и жить во второй квартире, которая раньше использовалась для сдачи.

Со временем отношения стали ухудшаться. Конфликт обострился после того, как мать девушки узнала о финансовых проблемах Морозова и сообщила об этом дочери. Морозов рассказал следователям, что девушка была в курсе ситуации. Предположительно, мужчина сначала брал кредиты, а затем закрывал их деньгами, взятыми в долг у микрофинансовых организаций. Общая сумма задолженности — около миллиона рублей.

30 мая, в день, который пара планировала отметить полгода отношений, молодой человек подарил возлюбленной цветы и шарики, но девушка ушла на работу, а по возвращении домой была «отстраненной». По воспоминаниям Морозова, на полчаса она закрылась на кухне, потому что хотела побыть одна, а перед сном заявила, что хочет прекратить отношения.

Как утверждает обвиняемый, он не смог сдержать эмоций, взял кухонный нож и нанёс ей несколько ударов. Следователям он пояснил, что жертва лежала на кровати на спине, он сел ей на грудь и держал руки, пишет «Фонтанка»..

После этого он попытался покончить с собой, но выжил и вызвал полицию. Пока полиция и скорая ехали, молодой человек успел рассказать о произошедшем в «чат компании по банкротству».

Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В итоге суд арестовал мужчину на два месяца.