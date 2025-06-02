Происшествия

Великолучанину огранили свободу за избиение собутыльника

45-летнего жителя Великих Лук наказали за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью своего приятеля, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что в начале февраля гражданин у себя дома распивал спиртное со своим приятелем и потребовал вернуть телефон, который потерял накануне. Однако гость ответил, что телефона у него нет. Разгоряченный алкоголем хозяин квартиры ударил мужчину кулаком в челюсть, после чего тот упал на пол, а подсудимый продолжил избивать его ногами.

С учетом мнения государственного обвинителя, приговором мирового судьи города Великие Луки мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.