Происшествия

Мошенники лишили более двух миллионов рублей жителей Пскова и Великих Лук

Более двух миллионов рублей лишились некоторые жители региона после телефонного общения с неизвестными махинаторами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей Пскова и Великих Лук звонили неизвестные. Они представлялись правоохранителями, а также сотрудниками банков и других организаций. И путем разнообразных ухищрений, в частности, под предлогом якобы необходимости перевода денежных средств на «безопасные счета», завладели сбережениями доверчивых людей на общую сумму свыше двух миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения аферистов, пытающихся использовать жителей региона в своих корыстных целях.