Происшествия

По подозрению в краже спиртного росгвардейцы задержали 28-летнего псковича

Наряд Росгвардии задержал подозреваемого в краже из магазина 9 июня в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 14.00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к сетевому магазину на Октябрьском проспекте, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте происшествия росгвардейцы задержали 28-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка.