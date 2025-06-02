Происшествия

Великолучанка понесла уголовную ответственность за плевок в судью

68-летнюю жительницу города Великие Луки привлекли к уголовной ответственности за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи (часть 2 статьи 297 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

В суде установлено, что 4 апреля 2024 года местная жительница, находясь в служебном кабинете судьи, в связи с несогласием с принятыми решениями по ее искам, не реагируя на требования судьи покинуть служебный кабинет, плюнула в судью и высказала в его адрес унижающие слова и выражения.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание злоумышленнице в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.