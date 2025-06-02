Происшествия

Тело мужчины обнаружили в акватории реки Ловать в Великолукском районе

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 44-летнего мужчины с признаками утопления в акватории реки Ловать в районе деревни Рыканово Псковской области. По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области/ Telegram-канал

По полученной следствием информации, погибшим является местный житель, который накануне отправился на рыбалку, после чего на связь не выходил.

В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.