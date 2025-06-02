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Дновец предстанет перед судом за избиение сожительницы из ревности

Прокуратурой Дновского района Псковской области утвержден обвинительный акт в отношении 52-летнего местного жителя, ранее осужденного за насильственное преступление. Мужчина обвиняется в нанесении побоев своей сожительнице, причинивших ей физическую боль, но не повлекших серьезных последствий, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Согласно материалам дела, вечером 9 марта 2025 года мужчина находился в квартире в городе Дно, где произошла ссора между ним и его сожительницей. Подозреваемый, движимый ревностью и личной неприязнью, нанес женщине один удар кулаком в голову, вызвавший болезненный ушиб мягких тканей за левым ухом.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Дновский районный суд.

Санкция ч.2 ст.116.1 УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 1 года.