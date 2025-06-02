Происшествия

Жителя Дно будут судить за кражу кроссовок из пункта выдачи Ozon

Прокурором Дновского района утвержден обвинительный акт в отношении молодого человека, проживающего в городе Дно Псковской области. Молодой 18-летний человек обвиняется в совершении кражи спортивной обуви из пункта выдачи заказов сети Ozon, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

В ходе расследования установлено, что 16 апреля, в обеденное время, обвиняемый, находясь в помещении примерочной комнаты пункта выдачи заказов «OZON» в городе Дно похитил кроссовки, марки «Puma» светло-бежевого цвета, стоимостью 3 087 рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 5 Дновского района.

Санкция ч.1 ст.1158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.