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Жителя Дно будут судить за кражу кроссовок из пункта выдачи Ozon

15.06.2025 12:00|ПсковКомментариев: 0

Прокурором Дновского района утвержден обвинительный акт в отношении молодого человека, проживающего в городе Дно Псковской области. Молодой 18-летний человек обвиняется в совершении кражи спортивной обуви из пункта выдачи заказов сети Ozon, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

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В ходе расследования установлено, что 16 апреля, в обеденное время, обвиняемый, находясь в помещении примерочной комнаты пункта выдачи заказов «OZON» в городе Дно похитил кроссовки, марки «Puma» светло-бежевого цвета, стоимостью 3 087 рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 5 Дновского района.

Санкция ч.1 ст.1158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Источник: Псковская Лента Новостей
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