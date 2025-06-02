Происшествия

Великолучанка не платила алименты и угодила в колонию

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении великолучанки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимая, обязанная по решению суда к уплате алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей, в отношении которых она лишена родительских прав, в период с июня 2024 года по февраль 2025 года, являясь трудоспособной, без уважительных причин не платила алименты и не предпринимала мер к погашению задолженности.

Общая сумма долга по алиментам составила 401 849 рублей.

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев 20 дней с отбыванием в колонии-поселении, к месту отбывания наказания направлена под конвоем.