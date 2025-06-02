Происшествия

Личность укравшего 200 тыс рублей у жительницы Пыталово устанавливает следствие

Личность преступника, укравшего около 200 тысяч рублей со счета жительницы Пыталово устанавливает следствие, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталовского района.

В период с января 2024 года по апрель 2025 года неизвестный совершил тайное хищение денежных средств с банковских счетов АО «Почта Банк» и ПАО «Сбербанк», открытых на имя местной жительницы.

В результате противоправных действий он причинил женщине материальный ущерб в размере около 200 000 рублей, который является для нее значительным.

Следователь следственного отдела ОМВД России «Пыталовское» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» частью 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Процессуальное решение следственного органа о возбуждении уголовного дела по факту кражи с банковского счета прокурор Пыталовского района признал законным и обоснованным. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора района.

Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.