Происшествия

Пскович погасил долг в 1,6 млн рублей ради отдыха в Прибалтике

Псковский предприниматель не смог выехать в Прибалтику из-за долга в более чем 1,6 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов России.

«Коммерсант задолжал государству более 1,6 млн рублей. Несмотря на принятые меры – взыскание с доходов должника и арест земельного участка, долг оставался непогашенным. Судебный пристав ограничил мужчину в праве покидать пределы России», - рассказал начальник специализированного отделения судебных приставов по Псковской области ГМУ ФССП России Андрей Гулин.

Оказалось, что у гражданина были планы на поездку в одну из Прибалтийских республик, но из-за запрета он не смог пересечь границу. Это побудило его оперативно погасить всю сумму долга.