Происшествия

Грабителя заставили выплатить компенсацию 443 тыс рублей из колонии

Грабителя заставили выплатить 443 тысячи, находясь в колонии, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Житель Порховского района после избиения потерпевшего украл имущество на сумму более 115 тысяч рублей. Среди похищенного были деньги, телефоны, продукты питания и бытовые товары. Преступник скрылся с места происшествия.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным в совершении преступлений.

Исполнительное производство о взыскании с осужденного материального ущерба в размере 443 тысяч рублей находилось на исполнении в отделении судебных приставов города Пскова №1.

Зная о наличии долговых обязательств, должник от их добровольного исполнения уклонялся. В ходе применения комплекса принудительных мер судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, а также арестовал имущество должника.

Также, сотрудник ведомства отследил все возможные источники дохода, включая заработок в колонии. После, вынес постановление об обращении взыскания на расчетный счет должника, а также на доходы, получаемые за работы в колонии и взыскал всю сумму задолженности.

В результате всю сумму задолженности с преступника взыскали.