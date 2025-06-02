Происшествия

Мужчине из Локнянского района грозит лишение свободы за удар в лицо своей сестре

Прокурор Локнянского района утвердил обвинительный акт в отношении 39 -летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьёй 116 УК РФ, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Локнянского района.

В ходе предварительного расследования установили, что в мае текущего года местный житель, имея уже судимость за преступление, совершенное с применением насилия, в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своей сестрой умышленно, нанес ей один удар в лицо, причинив последней физическую боль и телесное повреждение в виде гематомы под левым глазом.

Санкция части 2 статьи 116.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок на срок до 1 года.

Уголовное дело направили в Бежаницкий районный суд для рассмотрения по существу.