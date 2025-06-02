Происшествия

Хозпостройка горела в печорской деревне Вашина Гора

Возгорание хозяйственной постройки произошло в деревне Вашина Гора Печорского муниципального округа 21 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 17:48 областные пожарные совместно со специалистами МЧС России ликвидировали возгорание. Предположительно, причиной стало короткое замыкание электросети внутри хозяйственной постройки. Огнеборцы спасли два жилых дома и хозяйственную постройку. К тушению привлекли 14 человек и пять единиц техники.

Позднее, в 20:26, произошло возгорание мусорного контейнера на улице Комсомольца Зверева в Великих Луках. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались шесть специалистов и две единицы техники.