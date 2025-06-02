Происшествия

Псковича осудили почти на 3 года за сбыт наркотиков у торгового комплекса «Рубин»

Псковича осудили на 2 года 8 месяцев лишения свободы за сбыт наркотиков у торгового комплекса «Рубин» (часть 1 статьи 228.1 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый 15 декабря 2024 года, находясь на автомобильной парковке у торгового комплекса «Рубин», расположенного по адресу: Псков, улица Труда, 54, сбыл за денежное вознаграждение в размере 1500 рублей наркотические средство – гашиш, общей массой 0,79 грамма.

После передачи наркотического средства подсудимого задержали сотрудники полиции.

В судебном заседании подсудимый в полном объеме признал вину и раскаялся в содеянном.

С учетом позиции государственного обвинения, подсудимому было назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.