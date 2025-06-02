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Железнодорожный техникум в Псковской области оштрафован за нарушение антикоррупционного законодательства

Железнодорожный техникум и его руководитель в Псковской области оштрафованы на 120 тысяч рублей за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Установлено, что в железнодорожный техникум на работу принят бывший сотрудник Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции, работодатель не направил в 10-дневный срок уведомление о заключении трудового договора прежнему месту службы.

В результате вмешательства прокуратуры нарушение устранено, учреждение и его директор привлечены к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Назначены штрафы на сумму 120 тысяч рублей.