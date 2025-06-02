Происшествия

Жительница Псковского района попала под суд за незаконное приобретение наркотиков

В отношении 22-летней жительницы Псковского района, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере) Псковский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

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Девушка посредством сети «Интернет» приобрела наркотическое средство эфедрон массой 0,93 грамма с целью личного потребления. Оплатив покупку, она получила фото и описание тайника-закладки. Прибыв в лесополосу вблизи деревни Хотицы Псковского района, она обнаружила и забрала из тайника вышеуказанное наркотическое средство в значительном размере для личного употребления, без цели сбыта. Однако её задержали сотрудники правоохранительных органов.

В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела, личности виновной, наличием ряда смягчающих обстоятельств, отсутствием отягчающих, суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей в доход государства.

Кроме того, судом принято решение о конфискации мобильного телефона марки iPhone 11, принадлежащего виновной, в доход государства, как орудия совершения преступления.