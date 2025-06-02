Происшествия

Бесхозное строение горело в великолукской деревне Шелково

Возгорание бесхозного строения произошло в деревне Шелково Великолукского района 26 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло в 12:30. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

Затем, в 22:15, на улице Пионерской в Печорах областные пожарные ликвидировали возгорание неэксплуатируемого строения. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались четыре специалиста и две единицы техники.