Происшествия

Пскович избил подростка ночью во дворе своего дома

Следственным отделом по городу Пскову СУ СК России по Псковской области расследуется уголовное дело по факту причинения 16-летнему подростку тяжкого вреда здоровью, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

По подозрению в совершении указанного преступления задержан 47-летний местный житель, который в ночь с 8 на 9 июня, находясь во дворе своего дома, вступил в конфликт с несовершеннолетним избил его руками и ногами по голове, причинив тяжкий вред здоровью подростка.

Подозреваемый установлен благодаря слаженным действиям следователей следственного отдела по городу Пскову при оперативном сопровождении сотрудников ОУР УМВД России по городу Пскову. Фигурант задержан в процессуальном порядке, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления.