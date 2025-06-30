Происшествия

Деятельность оператора питания, подозреваемого в отравлении около 40 человек в Пскове, приостановлена

Деятельность оператора питания, подозреваемого в отравлении около 40 пожилых людей в одном из социальных учреждений города Пскова, приостановлена, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

По информации о случаях острой кишечной инфекции (ОКИ) в одном из социальных учреждений города Пскова управление Роспотребнадзора по Псковской области оперативно провело санитарно-эпидемиологическое расследование. В ходе расследования незамедлительно был принят полный комплекс мер, направленных на недопущение дальнейшего распространения заболевания, в том числе временное приостановление деятельности оператора питания данного соцучреждения.

В настоящее время результаты расследования направлены в органы прокуратуры, проинформированы профильные комитеты правительства Псковской области.

Напомним, по неофициальной информации, пострадали десятки человек от острой кишечной инфекции. Происшествие имело место в учреждении, расположенном в микрорайоне Борисовичи города Пскова.

На индивидуального предпринимателя, поставлявшего продукты в учреждение, заведено уголовное дело, идет следствие.