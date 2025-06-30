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Гдовичку лишили свободы за удар ножом в живот знакомого

02.07.2025 18:02|ПсковКомментариев: 0

Жительницу Гдовского района лишили свободы за удар ножом по знакомому, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Установлено, что 10 декабря 2024 года в период времени с 22:00 по 22:30 подсудимая в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире по месту своего жительства, в ходе конфликта с потерпевшим кухонным ножом ударила его в живот, причинив тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

Гдовский районный суд признал женщину виновной, ей назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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