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Полиция, волонтеры и местные жители искали пропавшего 8-летнего псковича

Появились подробности поисково-спасательной операции по обнаружению пропавшего 8-летнего Дениса Кондрашкина в Псковском районе, их Псковской Ленте Новостей предоставили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

7 июля около 18:49 в поисковый отряд «ЛизаАлерт» поступила заявка о пропаже 8-летнего мальчика. Инфорг Татьяна (позывной «Кера») оперативно взяла заявку в работу. После разговора с родственниками была определена предполагаемая зона поиска.

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На месте пропажи развернули оперативный штаб под руководством Александра (позывной «Лекс»). Первые задачи были выданы пешим группам — добровольцы начали отрабатывать возможные маршруты, по которым мог уйти ребёнок. К поискам подключились не только волонтёры, но и местные жители, которые также приезжали в штаб, чтобы помочь.

Уже через час после начала поисков нашёлся свидетель, который встретил мальчика. Вскоре поступила радостная новость: Денис вернулся домой живым и невредимым. Мальчик найден поисковой группой, состоящей из добровольца «ЛизаАлерт» и местных жителей, а также совместно с сотрудниками полиции.

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В операции участвовали 15 добровольцев «ЛизаАлерт», сотрудники полиции и уголовного розыска, а также неравнодушные горожане.

«Отряд благодарит всех участников поиска. Большое спасибо всем, кто помогал на месте и удаленно! Помните! Если близкий человек не вернулся домой в назначенное время, не теряйте времени — сразу звоните в полицию и на "горячую линию" "ЛизаАлерт": 8(800)700-54-52», - призвали в реготделении отряда.