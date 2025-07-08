Происшествия

Псковское УФСБ расследует дело о госизмене и сотрудничестве россиянина со странами НАТО

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом УФСБ России по Республике Коми в отношении гражданина России Павла Андреева, сотрудниками УФСБ России по Псковской области проведены следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление иных эпизодов его противоправной деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Видео и фото: УФСБ России по Псковской области

Фигурант подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Павел Андреев с 2019 года за денежное вознаграждение оказывал помощь представителям иностранных спецслужб в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Подозреваемый на протяжении длительного времени поддерживал негласные контакты с представителями стран НАТО, а также организаций, используемых иностранными спецслужбами в качестве прикрытия для ведения разведывательно-подрывной деятельности на территории России.

По заданию иностранной стороны фигурант осуществлял реализацию проектов, направленных на нарушение территориальной целостности и конституционного строя Российской Федерации.

Расследование уголовного дела продолжается.