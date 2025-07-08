Происшествия

Жительница Пустошкинского района вернула 360 тысяч рублей после ареста телефона

Жительница Приморского края обратилась в суд с требованием взыскать с жительницы Пустошкинского района по договору займа в размере 360 тысяч рублей, а также проценты и судебные расходы, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

65-летняя жительница Пустошкинского района одолжила деньги у подруги. Деньги были переданы по расписке, однако в установленный срок возвращены не были и женщина на связь не выходила. Тогда, она обратилась в суд с требованием взыскать с 65 летней жительницы Пустошкинского района по договору займа в размере 360 тысяч рублей, а также проценты и судебные расходы. Суд удовлетворил требования.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Себежского и Пустошкинского районов. Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена о наложении штрафа и аресте имущества в случае уклонения от погашения задолженности. Но женщина не собиралась выплачивать свой долг, тогда судебный пристав-исполнитель направил уведомление, где была указана дата на явку к должностному лицу. В ходе личного приёма был составлен акт описи и ареста смартфона должницы. Женщина попыталась вырвать телефон, но понимала, что ни к чему хорошему это не приведет.

Данная мера побудила к выплате задолженности, ведь без своего гаджета женщине было тяжело. После поступления денежных средств на депозитный счет структурного подразделения исполнительное производство окончено фактическим исполнением.