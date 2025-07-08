Происшествия

Псковичка украла цепочку стоимостью 140 тысяч рублей с шеи уснувшей соседки по палате

Псковичка, проходя лечение в одной из больниц города Пскова совершила хищение золотой цепочки стоимостью 140 тысяч рублей. с шеи уснувшей пациентки, с которой находилась в одной палате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Следователем СУ УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело по данному факту по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину).

Кроме того установлено, что псковичка причастна к серии краж из комнаты в общежитии города Пскова. Так, в мае 2025 года она совершила 3 кражи у своей соседки по общежитию, причинив ей ущерб на общую сумму свыше 40 тысяч рублей.

По данному факту следователем СУ УМВД России по городу Пскову возбуждено 3 уголовных дела.

Псковским городским судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.