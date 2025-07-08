Происшествия

Судебные приставы взыскали 100 тысяч рублей у псковичей, похитивших 50-метровые медные кабели

Три псковича пробрались на территорию грузовой организации и похитили два 50-метровых медных кабеля, после чего приставы взыскали с них денежные средства в размере 102 535 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП по Псковской области.

Добычу обвиняемые сдали в пункт приёма металлолома, вырученное — поделили. Ущерб составил более 410 тысяч рублей.



Судья, рассмотрев материалы дела, признал виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ и вынес решение о взыскании в солидарном порядке денежных средств в размере 102 535 рублей в счёт возмещения материального ущерба.



Соответствующие исполнительные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов по городу Пскову №1.



Сотрудник ведомства надлежащим образом уведомил должников о возбуждении исполнительных производств и предупредил о применении принудительных мер в случае уклонения от погашения долга. Должники решения суда проигнорировали, в связи с чем судебный пристав взыскал с одного из должников исполнительский сбор, ограничил в праве выезда за пределы РФ и

вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении двух автотранспортных средств.



В результате проведенной работы вся сумма компенсации была перечислена директору организации, а исполнительные производства окончены фактическим исполнением.