Происшествия

Более миллиона рублей лишись сразу несколько жителей Пскова и Великих Лук

Несколько жителей Пскова и Великих Лук лишились более миллиона рублей после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники представлялись правоохранителями и настоятельно рекомендовали собеседникам перевести свои сбережения на «безопасные счета», чтобы, по словам мошенников, не потерять деньги. Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение и пользователей популярного сайта при купле-продаже товаров, в том числе автомобильного двигателя. Потерпевшие лишились в обшей сложности более миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.