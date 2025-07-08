Происшествия

Просидевшую под плитами 3 недели собаку спасли в российском городе

В городе Людиново Калужской области спасли собаку, которая застряла под плитами на набережной. Об этом рассказал глава Людиновского района Стефан Перевалов.

Во время работ на набережной озера Ломпадь в Людиново рабочие нашли застрявшую под плитами собаку, пишет kaluga-poisk.ru. Как оказалось, пёс провел в ловушке больше трех недель, его подкармливали неравнодушные, пытались выманить, но безуспешно - тот был слишком напуган.

К счастью, совместными усилиями собаку удалось вызволить из западни, её направили в пункт передержки. Теперь волонтеры ищут хозяина для животного - или старого, что, возможно, сам её разыскивает, или уже нового.