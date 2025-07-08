Происшествия

Восемь случаев незаконного потребления газа выявили с начала года в Псковской области

Восемь фактов самовольного подключения к системе газоснабжения и незаконного потребления газа обнаружили специалисты компаний «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» в Псковской области с начала 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Больше всего незаконных врезок зафиксировано в областном центре, отметили в псковских газовых компаний. Все материалы по самовольным подключениям к газовым сетям направили в правоохранительные органы. Поставщик газа напоминает, за несанкционированное подключение к газовым сетям и незаконное потребление газа нарушителям грозит административная ответственность – штраф в размере до 15 тысяч рублей, и уголовная. Повторное самовольное подключение к газопроводу приведет к уголовной ответственности. Кроме того, абонент полностью возмещает причиненный газовым компаниям ущерб и оплачивает расходы на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения.

«Самостоятельный монтаж газоиспользующего оборудования и несанкционированный отбор газа запрещены и небезопасны. Подобные действия могут привести к пожарам, взрывам, отравлению угарным газом и даже гибели людей. В целях предотвращения неблагоприятных ситуаций поставщик газа просит незамедлительно сообщать о фактах несанкционированных подключений», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров.

Для предотвращения нештатных ситуаций аварийная газовая служба «Газпром газораспределение Псков» работает в круглосуточном режиме. Телефон аварийной газовой службы – 04 (со стационарного) и 104 (с мобильного).