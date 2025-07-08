Происшествия

Мужчину, самовольно покинувшего больницу, продолжают искать в Пскове

Поиски уроженца деревни Старонья Псковского района Вадима Подоянова 1964 года рождения, пропавшего без вести 29 июня 2022 года, продолжают сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Вадим Подоянов, проживающий в деревне Карамышево Псковского района, пропал после того, как самовольно покинул Псковскую межрайонную больницу, и его местонахождение до сих пор не установлено.

Мужчина было одет в майку в бело-голубую полоску, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки темного цвета с закрытым носком без задников. Приметы: на вид 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, седые волосы, голубые глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вадима Подоянова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.