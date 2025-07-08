Происшествия

14 человек эвакуировали при взрыве газа в Великих Луках

14 человек эвакуировали при взрыве газа в Великих Луках 21 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

В 10:26 поступило сообщение о возгорании двухкомнатной квартиры на втором этаже пятиэтажного жилого дома на м Юбилейной в Великих Луках.

В результате инцидента пострадали 24-летний мужчина и 48-летняя женщина. Они госпитализированы в медицинское учреждение для оказания помощи. Спасен многоквартирный жилой дом. Эвакуированы 14 человек, из них 3 ребенка. Спасены 5 человек. Пострадали 5 человек, из них 1 ребенок 2013 года рождения. На месте работали 14 специалистов МЧС России и 5 единиц техники, а также 5 специалистов противопожарной службы области и 4 единицы техники.

Напомним, в Великих Луках в жилом доме на площади Юбилейная, дом №3, произошел взрыв бытового газа на втором этаже.

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По данному факту следственный отдел по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области проводит доследственную проверку.

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Предварительная версия случившегося — утечка и взрыв бытового газа в квартире на втором этаже.