Происшествия

Заключенного середкинской ИК-4 осудили за оправдание терроризма

Против заключенного исправительной колонии №4 в Середке возбудили уголовное дело за призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Установлено, что гражданин, являясь обвиняемым по другому уголовному делу, находясь в следственном изоляторе №1 управления Федеральной службы исполнения наказания России по Псковской области, оправдывал деятельность организаций, признанных решениями Верховного Суда Российской Федерации террористическими.

Расследование данного уголовного дела продолжается.