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В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже продуктов

23.07.2025 13:51|ПсковКомментариев: 0

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже продуктов, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

22 июля около 21:00 наряду вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в охраняемом магазине на Рижском проспекте.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили у работников магазина, что неизвестный гражданин совершил хищение продуктов питания из торгового зала.

Подозреваемый был задержан росгвардейцами. Им оказался 49-летний житель Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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