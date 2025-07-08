Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже продуктов

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже продуктов, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

22 июля около 21:00 наряду вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в охраняемом магазине на Рижском проспекте.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили у работников магазина, что неизвестный гражданин совершил хищение продуктов питания из торгового зала.

Подозреваемый был задержан росгвардейцами. Им оказался 49-летний житель Пскова.