Происшествия

Состоящих на учете в центре психиатрии и наркологии псковичей пытаются лишить водительских прав

Городская прокуратура проводит проверку в отношении псковских водителей, которые имеют удостоверение, несмотря на медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами. Об этом Псковской Летне Новостей сообщили в пресс-службе Псковской городской прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура выявила псковичей, имеющих удостоверение на право управления автомобилем и вместе с тем находящихся под наблюдением в Псковском областном клиническом центре психиатрии и наркологии, что свидетельствует о наличии медицинских противопоказаний к управлению.

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» основанием прекращения действия права на управление транспортными средствами является выявленное в результате обязательного медицинского освидетельствования наличие медицинских противопоказаний или ранее не выявлявшихся медицинских ограничений.

Противопоказания выступают угрозой для безопасного дорожного движения, пресечение которой необходимо для обеспечения охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защиты их прав и законных интересов, а также защиты интересов общества и государства в области дорожного движения.

По результатам проверки прокуратура города направила в суд исковые заявления с просьбой прекратить действие права на управление транспортными средствами выявленных в ходе проверки псковичей.