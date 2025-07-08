Происшествия

Жилой дом горел в новоржевской деревне Литово

Возгорание жилого дома произошло на улице Старая в деревне Литово Новоржевского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. К ликвидации привлекались пять специалистов областной службы и две единицы техники.

В 17:40 поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого строения на проспекте Володарского в Порхове. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание семь специалистов МЧС России и три единицы техники.

Пожарным удалось спасти два жилых дома.