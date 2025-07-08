Происшествия

Артиллерийский снаряд идентифицировали вблизи пушкиногорской деревни Кузнецово

Артиллерийский снаряд идентифицировали в Пушкиногорском районе 30 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки вблизи деревни Кузнецово Пушкиногорского района идентифицировала артиллерийский снаряд калибра 76 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).