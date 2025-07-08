Происшествия

Гараж горел на улице Загородной в Новосокольниках

Возгорание в гараже произошло на улице Загородной в Новосокольниках 31 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Предположительной причиной стало короткое замыкание на вводе в гараж. На месте работали пять огнеборцев и две единицы техники.

В 19:28 поступило сообщение о возгорании бани в деревне Чегурино Дедовичского района. Возможной причиной стал аварийный режим работы электросети внутри бани. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.