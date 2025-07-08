Молодой человек похитил продукты из магазина в Пскове

Подозреваемого в краже задержали в Пскове 31 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Около 21:00 наряду вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в охраняемом магазине на Рижском проспекте.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили у работников магазина, что неизвестный гражданин совершил хищение продуктов питания из торгового зала.
Подозреваемый был задержан росгвардейцами. Им оказался 21-летний житель Пскова.
По факту кражи проводится проверка.