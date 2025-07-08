Бывший инспектор таможни Псковской области обвиняется в получении крупной взятки

Псковский транспортный прокурор направил в суд уголовное дело о получении взятки бывшим инспектором таможни. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
По версии следствия, с июня 2023 по июнь 2024 года он получал взятки от участника внешнеэкономической деятельности за проезд грузовиков с фруктами на территорию России без проведения таможенного контроля.
За каждую машину инспектор получал по пять тысяч рублей. Сумма взяток превысила 1,1 миллион рублей.