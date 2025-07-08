Происшествия

В Опочецком округе проводят проверку по факту обнаружения утопленницы

В Опочецком муниципальном округе проводится процессуальная проверка по факту обнаружения в акватории реки Великая тела местной жительницы с признаками утопления, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

По полученной следствием информации, двое местных жителей пересекали на лодке акваторию реки Великая и обнаружили тело женщины с признаками утопления.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного сотрудниками следственного управления, следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление напоминает, что любой водоем — это место повышенной опасности. Ежегодно во время купального сезона происходят несчастные случаи на воде. Основной причиной несчастных случаев является пренебрежение правилами безопасности.