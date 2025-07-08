Происшествия

В Порховском районе Россельхознадзор установил карантинную фитосанитарную зону по повилике

На территории Порховского района впервые выявили очаг и установили карантинную фитосанитарную зону по сорному растению - повилике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В июле 2025 года в рамках мониторинга государственным инспектором ведомства в границах обследуемого земельного участка, расположенного в СП «Дубровская волость», деревня Нижние Горки, на территории Порховского района, был отобран образец сорного растения и направлен для исследований в Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По результатам лабораторных экспертиз в пробе было выявлено карантинное сорное растение — повилика, в связи с чем приказом Управления на данной территории была установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим на площади 52,6 га (очаг – 5,9 га, буферная зона – 46,7 га). Также специалистами разработана программа локализации и ликвидации очага карантинного объекта.

На территории Псковской области действующими остаются 17 карантинных фитосанитарных зон по повилике на общей площади 2925,91 га в Пустошкинском, Великолукском, Невельском, Островском, Себежском, Пушкиногорском, Куньинском районах.