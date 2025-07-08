Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
инфографика регистрируем ТОС
Мошенники под видом операторов
Господин Рейтингомер
Вкусно и полезно гастрогид по Псковской области
вкусно и полезно плавленый сыр
новые возможности приобретения жилья в Пскове
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
Бизнес в Великих Луках
Вакансии в «Россетях»
Псков летние террасы
Задержание ректора ПсковГУ
Комфортные и безопасные
помощь фермерам СОБЫТИЕ
Сыр и сидр
 
 
 
ещё Происшествия 08.07.2025 16:010 Возбуждено уголовное дело по факту нападения на псковских медработников 06.08.2025 21:400 В Порховском районе Россельхознадзор установил карантинную фитосанитарную зону по повилике 06.08.2025 19:000 Льву Шлосбергу* продлили домашний арест 06.08.2025 17:060 Более 250 тысяч рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников 06.08.2025 13:370 Житель Пыталовского района закрыл долг, чтобы уехать за границу 06.08.2025 11:590 В лесу пропал пенсионер из псковского СНТ «Торошинка»
 
 
 
Самое популярное 30.07.2025 15:470 Отпевание умершего на приеме врача порховской больницы пройдет в Троицком соборе 03.08.2025 14:213 В Псковском районе сбит ещё один вражеский БПЛА 03.08.2025 08:535 Над деревней Неёлово в Псковском районе сбит БПЛА 31.07.2025 16:350 «Дикая аномалия»: в пушкиногорской деревне Бугрово выпал снег и снесло крыши 01.08.2025 10:501 Приставы конфисковали часы Tissot у экс-замглавы администрации Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Порховском районе Россельхознадзор установил карантинную фитосанитарную зону по повилике

06.08.2025 21:40|ПсковКомментариев: 0

На территории Порховского района впервые выявили очаг и установили карантинную фитосанитарную зону по сорному растению - повилике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. 

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В июле 2025 года в рамках мониторинга государственным инспектором ведомства в границах обследуемого земельного участка, расположенного в СП «Дубровская волость», деревня Нижние Горки, на территории Порховского района, был отобран образец сорного растения и направлен для исследований в Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По результатам лабораторных экспертиз в пробе было выявлено карантинное сорное растение — повилика, в связи с чем приказом Управления на данной территории была установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим на площади 52,6 га (очаг – 5,9 га, буферная зона – 46,7 га). Также специалистами разработана программа локализации и ликвидации очага карантинного объекта.

На территории Псковской области действующими остаются 17 карантинных фитосанитарных зон по повилике на общей площади 2925,91 га в Пустошкинском, Великолукском, Невельском, Островском, Себежском, Пушкиногорском, Куньинском районах.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки Пскова летом?
В опросе приняло участие 106 человек
06.08.2025, 22:000 Как стресс влияет на состояние кожи, рассказал косметолог 06.08.2025, 21:400 В Порховском районе Россельхознадзор установил карантинную фитосанитарную зону по повилике 06.08.2025, 21:200 Псковская область вошла в число регионов-участников паломнического маршрута «Великий Русский Северный Путь» 06.08.2025, 21:001 В Пскове завершили ремонт на круговом перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной
06.08.2025, 20:400 Дмитрий Быстров вручил островичам награды за сохранение исторической памяти 06.08.2025, 20:010 Горводоканал назвал причину дождевых подтоплений частных домов в Филоновском проезде на Запсковье 06.08.2025, 20:000 Путин заявил, что 85% федеральных трасс приведено к нормативному состоянию 06.08.2025, 19:400 Мисс Вселенная Оксана Федорова девятый день голодает в Крыму
06.08.2025, 19:200 Ограничение скорости будет действовать на семи участках трассы Р-23 «Псков» 7 августа 06.08.2025, 19:000 Льву Шлосбергу* продлили домашний арест 06.08.2025, 18:400 Роспотребнадзор по Псковской области провёл проверки точек продаж табачной продукции 06.08.2025, 18:240 Портрет патриарха Тихона и мемориальные предметы семьи Романовых представили в Псковском музее
06.08.2025, 18:040 «Особое мнение» Валерия Гарбузова: Разворот Трампа. ВИДЕО 06.08.2025, 18:010 День физкультурника Псков отметит забегами, заплывами и запуском аэростата 06.08.2025, 17:540 Шесть зараженных импортных партий яблок уничтожат в Псковской области 06.08.2025, 17:510 Псковичей приглашают принять участие в конкурсе практик в сфере национальных отношений
06.08.2025, 17:480 В избиркоме рассказали о работе гдовских УИКов 06.08.2025, 17:440 T2 внедрила голосового ассистента для защиты от спама и телефонного мошенничества 06.08.2025, 17:440 Маркировка не является причиной закрытия бизнеса — «Честный знак» 06.08.2025, 17:410 В Пскове подвели итоги конкурса молодых поэтов «Словенские ключи-2025»
06.08.2025, 17:380 Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 7 августа 06.08.2025, 17:370 Валерий Гарбузов о 10 днях на прекращение огня на Украине: В результате Трамп ничего не получит 06.08.2025, 17:360 На капремонт котельной в Новоржеве готовы выделить почти миллион рублей 06.08.2025, 17:340 «Беседка»: «Александрова дорога-2025». ВИДЕО
06.08.2025, 17:280 Фрагмент перстня с орнаментом «волчий зуб» нашли археологи вблизи Изборска 06.08.2025, 17:250 Мемориальная келья отца Иоанна в Печорах будет открыта по расписанию выходных 7 августа 06.08.2025, 17:070 Ансамблевый концерт «Музыкальное наследие Франции» пройдет в Пскове 9 августа 06.08.2025, 17:060 Более 250 тысяч рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников
06.08.2025, 16:520 Валерий Гарбузов: Трамп — это человек, которому нравится власть без ограничений 06.08.2025, 16:500 Перевозящий бетонную плиту грузовик наехал на Lada в Пскове. ВИДЕО 06.08.2025, 16:410 Фестиваль под открытым небом «Музыка на воде» пройдёт в Пскове 29 и 30 августа 06.08.2025, 16:400 Мастер-классы и выставка вооружения ждут гостей фестиваля «Александрова дорога» в Самолве
06.08.2025, 16:360 «Дневной дозор»: Чего не хватает псковским паркам? 06.08.2025, 16:300 В псковском «Птичьем дворике» появился самец хорька 06.08.2025, 16:260 Валерий Гарбузов об израильско-палестинском конфликте: Сомневаюсь, что Трамп его решит 06.08.2025, 16:250 Известный писатель Яков Гордин рассказал о роли «Михайловского» в судьбе его отца
06.08.2025, 16:040 Суд не арестовал водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Ленобласти 06.08.2025, 15:570 В июле 11 женщин в Псковской области стали мамами в пятый раз 06.08.2025, 15:470 Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы 06.08.2025, 15:430 В июле рынок автокредитования продемонстрировал рост на 23% — ВТБ
06.08.2025, 15:381 Антон Минаков: ПЛН всем предоставляет возможность высказывать свое мнение 06.08.2025, 15:260 В школы Псковской области требуются учителя математики, русского языка и начальных классов 06.08.2025, 15:190 «Лёгкая кухня»: нежный чизкейк без выпечки 06.08.2025, 15:140 Суд рассматривает несколько дел ООО «Дорсервис» по капремонту дороги Псков - Писковичи - Муровицы
06.08.2025, 15:060 Григорий Стороненков: Хотелось бы, чтобы Псков сохранил своё «зелёное лицо» 06.08.2025, 15:020 Реконструкторы из Москвы и Петербурга примут участие в фестивале «Александрова дорога» в Гдовском районе 06.08.2025, 14:550 Выставку откроют в Изборске после российско-китайского пленэра 06.08.2025, 14:450 22-летний россиянин угнал машину «близняшку» и повесил свой госномер
06.08.2025, 14:350 Псковичей приглашают на онлайн-программу к 80-летию начала советско-японской войны 06.08.2025, 14:240 Псковские общественники участвуют в приемке школ к новому учебному году 06.08.2025, 14:140 Молодые псковичи представили свой регион на форуме «Экосистема. Заповедный край» 06.08.2025, 14:030 Точка доступа Wi-Fi появилась в псковском магазине продуктов Пушкиногорья
06.08.2025, 13:570 Традиционная акция «Собери ребёнка в школу» продолжается в Псковской области 06.08.2025, 13:540 Валерий Гарбузов о переговорах по Украине: Перспективы урегулирования конфликта на нуле 06.08.2025, 13:500 Альберт Жалилов пригласил псковичей на свой концерт на террасе отеля «Покровский» 06.08.2025, 13:430 В правительстве Псковской области чествовали строителей
06.08.2025, 13:370 Житель Пыталовского района закрыл долг, чтобы уехать за границу 06.08.2025, 13:360 «Горводоканал глазами Горводоканала»: Единая диспетчерская служба 06.08.2025, 13:240 Фестиваль «Александрова дорога» пройдет в Гдовском районе 9 августа 06.08.2025, 13:220 Солисты Мариинки дадут концерт в пушкинском Тригорском
06.08.2025, 13:110 За неделю в Псковской области выявлено 1080 случаев ОРВИ 06.08.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение»: Валерий Гарбузов о развороте Трампа 06.08.2025, 12:530 В Пскове отремонтировали фасады Анастасиевской часовни 06.08.2025, 12:511 110 лет назад произошла «Атака мертвецов»
06.08.2025, 12:410 Три медали завоевал пскович в первый день Кубка мира по зимнему плаванию 06.08.2025, 12:380 Сквер Пограничников в Пскове продолжают благоустраивать 06.08.2025, 12:330 В многоквартирном доме на Металлистов, 32 в Пскове обновили фасад и крышу 06.08.2025, 12:230 30% псковских водителей дают прозвища личным автомобилям – опрос
06.08.2025, 12:210 На Талабских островах ещё раз обработают площади произрастания борщевика 06.08.2025, 12:090 «Особое мнение» Валерия Гарбузова: Разворот Трампа  06.08.2025, 12:030 Начинается видеотрансляцию программы «Беседка»: «Александрова дорога-2025» 06.08.2025, 11:590 В лесу пропал пенсионер из псковского СНТ «Торошинка»
06.08.2025, 11:440 За 7 месяцев в Псковской области при пожарах погибли 40 человек 06.08.2025, 11:370 В Великих Луках по участку улицы Карла Либкнехта временно закроют движение 06.08.2025, 11:340 Артур Мордовцев стал первым человеком, который переплыл Псковское озеро 06.08.2025, 11:290 80 лет назад произошла трагедия в Хиросиме
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru