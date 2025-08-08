Происшествия

Пал травы обошелся жителю Новосокольников почти в полмиллиона рублей

Судебные приставы взыскали с 62-летнего жителя Новосокольников компенсацию за учиненный по неосторожности пожар, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

В результате неосторожного обращения с огнём загорелась сухая трава, а сильный ветер быстро распространил пламя на соседнюю территорию. Огонь перекинулся на участок женщины, что привело к крупному пожару.

Пострадавшая потребовала возместить ущерб, но сосед отказался компенсировать убытки добровольно. В огне сгорели деревянные постройки: сарай, туалет, была повреждена крыша дома, а вместе с ними уничтожено имущество почти на четверть миллиона рублей. Часть убытков удалось покрыть за счёт страховки, но этого оказалось недостаточно. В связи с этим женщина подала иск в суд, требуя взыскать с виновника стоимость повреждённого имущества в размере 448 тысяч рублей.

Исполнительный документ о взыскании материального ущерба поступил в отделение судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и разъяснили ему негативные последствия игнорирования решения суда. В целях обеспечения своевременного погашения задолженности судебный пристав наложил арест на расчетные счета должника.

В рамках исполнительного производства установили, что за должником зарегистрирована машина, которую обнаружили сотрудники ведомства на придомовой территории по месту его проживания. На имущество мужчины наложили арест. Пристав разъяснил должнику, что в случае неприятия мер по оплате задолженности автомобиль будет реализован, а вырученные от продажи денежные средства перечислят взыскателю.

После проведения оценки специалистом судебный пристав-исполнитель вынес постановление о передаче имущества на реализацию, которое вручили должнику. Осознав неотвратимость наступления негативных последствий, мужчине понадобился всего 1 час для оплаты долга. Арест с имущества сняли, а исполнительное производство окончили фактическим исполнением.