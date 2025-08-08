Происшествия

Более миллиона рублей перевели псковичи на «безопасные счета» мошенников

Злоумышленники обманули жителей Псковской области на общую сумму более миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, псковичам звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, банков и различных организаций в Пскове. Под предлогом о необходимости срочно перевести деньги на «безопасные счета», а также о возможности получить дополнительный заработок мошенники обманули жертв, среди которых были и пенсионеры, и лишили их в обшей сложности свыше миллиона рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Полиция напоминает жителям области, что во избежание подобных неприятных ситуаций важно строго следовать элементарным требованиям безопасности: