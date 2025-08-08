Происшествия

В Печорском округе проводится проверка по факту жестокого обращения с животными

Проверка проводится по факту жестокого обращения с животными в деревне Кукуевка Печорского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

19 июля в дежурную часть МО МВД России «Печорский» от местной жительницы поступило сообщение о домашних животных на самовыгуле портящих имущество и зеленые насаждения в деревне Кукуевка Печорского района.

Участковый уполномоченный полиции, ответственный за данный административный участок, осуществил выезд и опрос граждан по указанному адресу.

В результате проведенной проверки факты, изложенные в заявлении, не подтвердились. В ходе мониторинга средств массовой информации и интернета сотрудники УМВД России по Псковской области выявили публикацию в которой изложены факты о жестоком обращении с указанными домашними животными.

Назначена дополнительная проверка по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.