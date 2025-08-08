Происшествия

Великолучанин предстанет перед судом за избиение мужчины, оскорбившего его мать

Житель города Великие Луки предстанет перед судом за избиение мужчины, оскорбившего его мать (часть 1 статьи 111 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что вечером 2 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту своего жительства в общежитии по улице Гоголя, стал в грубой форме высказывать заходящему в общежитие совместно с матерью и сожительницей обвиняемому претензии относительно их нахождения в указанном месте. Затем высказал оскорбление в адрес матери обвиняемого, также являющейся жительницей общежития. В результате разгоревшегося конфликта подсудимый повалил гражданина на пол и, прижав лицом к стене, не менее трех раз ударил коленом по телу, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.